«Рома» продлила контракт с 22-летним полузащитником сборной Турции
15 августа 2019, 14:37
«Рома» продлила контракт с 22-летним полузащитником Джензигом Ундером, сообщается в официальном Twitter клуба.
Итальянский клуб продил контракт с хавбеком сборной Турции до 30 июня 2023 года. В составе «Ромы» он сыграл в 65 матчах, забив 14 голов.
— Я приехал в Рим два года назад, и с тех пор день за днем ??я все больше и больше люблю этот город, эти цвета и этих фанатов, — цитирует Ченгиза клубная пресс-служба. — Это правда очень счастливое для меня время и я благодарю клуб за то, что он решил исполнить мое желание продолжать играть за «Рому».
?? @cengizunder rinnova fino al 2023 ??#ASRoma— AS Roma (@OfficialASRoma) August 15, 2019