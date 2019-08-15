«Рома» продлила контракт с 22-летним полузащитником сборной Турции

«Рома» продлила контракт с 22-летним полузащитником Джензигом Ундером, сообщается в официальном Twitter клуба.

Итальянский клуб продил контракт с хавбеком сборной Турции до 30 июня 2023 года. В составе «Ромы» он сыграл в 65 матчах, забив 14 голов.

— Я приехал в Рим два года назад, и с тех пор день за днем ??я все больше и больше люблю этот город, эти цвета и этих фанатов, — цитирует Ченгиза клубная пресс-служба. — Это правда очень счастливое для меня время и я благодарю клуб за то, что он решил исполнить мое желание продолжать играть за «Рому».