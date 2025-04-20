«Рома» продлила беспроигрышную серию до 17 матчей в серии А

«Рома» в матче 33-го тура чемпионата Италии дома обыграла «Верону» — 1:0.

Римский клуб продлил серию без поражений до 17 игр: на счету столичной команды 12 побед и 5 ничьих.

«Рома» с 57 очками занимает шестое место в турнирной таблице серии А. В последний раз римляне 15 декабря уступили «Комо» (0:2) в 16-м туре.