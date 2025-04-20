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Сегодня, 03:08

«Рома» продлила беспроигрышную серию до 17 матчей в серии А

Сергей Разин
корреспондент
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«Рома» в матче 33-го тура чемпионата Италии дома обыграла «Верону» — 1:0.

Римский клуб продлил серию без поражений до 17 игр: на счету столичной команды 12 побед и 5 ничьих.

«Рома» с 57 очками занимает шестое место в турнирной таблице серии А. В последний раз римляне 15 декабря уступили «Комо» (0:2) в 16-м туре.

ФК Рома
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1
 Интер 32 21 8 3 72-31 71
2
 Наполи 33 21 8 4 52-25 71
3
 Аталанта 32 18 7 7 65-30 61
4
 Ювентус 32 15 14 3 49-30 59
5
 Болонья 32 15 12 5 51-37 57
6
 Рома 33 16 9 8 48-32 57
7
 Лацио 32 16 8 8 53-43 56
8
 Фиорентина 32 15 8 9 49-32 53
9
 Милан 32 14 9 9 51-37 51
10
 Торино 32 9 13 10 36-37 40
11
 Удинезе 32 11 7 14 36-46 40
12
 Комо 33 10 9 14 43-48 39
13
 Дженоа 32 9 12 11 29-38 39
14
 Верона 33 9 5 19 30-60 32
15
 Кальяри 32 7 9 16 32-47 30
16
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 Лечче 33 6 8 19 23-55 26
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