Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Рома» претендует на нападающего «Сан-Лоренсо»

11:25
Теги:

«Рома» претендует на нападающего «Сан-Лоренсо» Адольфо Гаича. Менеджеры римского клуба уже провели встречу с представителями 20-летнего аргентинца, сообщает SportItalia.

Сумма трансфера оценивается в 10 миллионов евро. На Гаича также претендуют «Милан» и «Наполи».

Гаич является воспитанником академии «Сан-Лоренсо». В высшем дивизионе чемпионата Аргентины он провел 19 матчей и забил 5 мячей.

Чемпионат Италии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир