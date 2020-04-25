«Рома» претендует на Мойзе Кина. «Эвертону» интересен Смоллинг

Нападающий «Эвертона» Мойзе Кин может покинуть английский клуб в ближайшее трансферное окно. На 20-летнего итальянца обратила внимания «Рома», сообщает в Twitter журналист Никола Скира.

В свою очередь, «Эвертон» уже делал запрос относительно защитника Криса Смоллинга, который выступает в «Роме» на правах аренды, и чей трансфер принадлежит «Манчестер Юнайтед».

На счету Кина 1 гол и 2 результативных передачи в 26 матчах за «Эвертон» в сезоне-2019/20, в основном футболист выходил на поле со скамейки запасных. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость итальянца в 25 миллионов евро. «Эвертон» купил игрока у «Ювентуса» летом 2019 года за 27,5 миллиона евро.

На счету Смоллинга 2 гола и 1 результативная передача в 28 матчах за «Рому» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов фунтов.