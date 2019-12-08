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«Рома» претендует на Бонавентуру

14:09
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Полузащитник «Милана» Джакомо Бонавентура попал в сферу интересов «Ромы», сообщает Corriere dello Sport.

«Волки» попытаются подписать летом итальянского хавбека, который может получить статус свободного агента. Действующий контракт 30-летнего игрока с клубом истекает в июне следующего года.

Бонавентура выступает за «Милан» с 2014 года. В текущем сезоне центральный полузащитник провел 7 матчей, отличившись одним голом.

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