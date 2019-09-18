«Рома» представила третью игровую форму на сезон-2019/20. Фото
11:09
«Рома» в официальном Twitter представила третью игровую форму на сезон-2019/20. Комплект выполнен в темно-синем цвете, а воротнички на футболках — желтые.
В прошлом сезоне «Рома» заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда сыграет в групповом турнире Лиги Европы.
UFFICIALE! ?— AS Roma (@OfficialASRoma) September 18, 2019
Ecco la nostra nuova terza maglia! ?#ASRoma pic.twitter.com/2hHC3Yca8D
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