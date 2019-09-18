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«Рома» представила третью игровую форму на сезон-2019/20. Фото

11:09
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«Рома» в официальном Twitter представила третью игровую форму на сезон-2019/20. Комплект выполнен в темно-синем цвете, а воротнички на футболках — желтые.

В прошлом сезоне «Рома» заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда сыграет в групповом турнире Лиги Европы.

Все о чемпионате Италии — здесь

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