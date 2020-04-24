«Рома» предложит Мертенсу контракт на 3 года

«Рома» собирается предложить нападающему «Наполи» Дрису Мертенсу контракт на 3 года, сообщает Corierre dello Sport.

По информации источника, римский клуб намерен подписать соглашение с 32-летним бельгийцем, чей контракт с «Наполи» закончится в конце июня 2020 года. Сообщается, что «Рома» предложит футболисту зарплату в 3,5 миллиона евро с возможными бонусными выплатами.

На счету Мертенса 12 голов и 6 результативных передач в 29 матчах за «Наполи» в сезоне-2019/20.