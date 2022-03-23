«Рома» предложила «Ювентусу» купить Дзаньоло за 70 миллионов евро

«Рома» готова продать «Ювентусу» полузащитника Николу Дзаньоло за 70 миллионов евро. Чтобы снизить цену, туринцы хотят включить в сделку Уэстона Маккенни, сообщает Gazzetta dello Sport.

По данным источника, «Ювентус» готов рассмотреть все варианты перехода атакующего полузащитника из-за вероятного ухода нападающего Пауло Дибалы.

Сообщается, что 15 процентов от суммы трансфера получит «Интер», который обменял Дзаньоло на полузащитника Раджу Наингголана в 2018 году.

В сезоне-2021/22 Дзаньоло провел за «Рому» 33 матча во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 8 результативных передач.