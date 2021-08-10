«Рома» предложила Пеллегрини новый контракт до 2025 года

Полузащитник «Ромы» Лоренцо Пеллегрини продлит контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, руководство римлян предложило 25-летнему итальянцу контракт до 2025 года с возможностью продления еще на сезон. Зарплата игрока составит 3 млн евро плюс бонусы.

В минувшем сезоне Пеллегрини провел 47 матчей за «Рому», в которых забил 11 голов и сделал 10 результативных передач.