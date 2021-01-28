«Рома» предложила Джеко трем топ-клубам в Англии

«Рома» выставила на трансфер капитана Эдина Джеко, предложив его услуги английским командам, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Итальянская команда хочет расстаться с нападающим из-за его конфликта с главным тренером Пауло Фонсекой. Римляне предлагали 34-летнего боснийца «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Челси», однако никто не проявил интереса к подписанию Джеко.

Босниец выступает за «Рому» с 2015 года. В сезоне 2016/2017 он стал лучшим бомбардиром серии А с 29 мячами. В нынешнем сезоне 34-летний форвард забил 8 мячей в 20 матчах во всех турнирах.