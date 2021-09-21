«Рома» предлагает вакцинированным болельщикам скидку на ближайший матч

«Рома» предложила скидку на свой ближайший матч болельщикам, которые будут вакцинироваться от коронавируса на «Стадио Олимпико», сообщает Football Italia.

На домашнем стадионе «Ромы» в ближайшие дни будут проводить вакцинацию всех желающих. Для них клуб готовит промокод, который позволит получить скидку на ближайшую домашнюю игру. Такое решение было принято, чтобы способствовать увеличению числа вакцинированных.

Вакцину от коронавируса уже получили 85 процентов жителей региона. Ближайший домашний матч команда проведет 23 сентября против «Удинезе».