«Рома» потерпела второе подряд поражение, уступив «Удинезе»

«Рома» на своем поле проиграла «Удинезе» в матче 29-го тура чемпионата Италии (0:2). Голами отметились Илия Несторовски и Кевин Лазанья. Для римлян это поражение стало вторым кряду.

Стоит отметить, что полузащитник «Ромы» Диего Перотти на 30-й минуте получил красную карточку.

Римская команда занимает 5-е место в турнирной таблице, а «Удинезе» поднялся на 14-е место.

Чемпионат Италии

Серия А

29-й тур

«Рома» — «Удинезе» — 0:2 (0:1)

Голы: Лазанья, 12 (0:1). Несторовски, 78 (0:2).

«Рома»: Миранте, Коларов, Фасио (Роджер Ибаньес, 73), Смоллинг, Бруну Перес (Дзаппакоста, 63), Кристанте, Диавара (Вильяр, 63), Калинич (Джеко, 73), Перотти, Дженгиз Юндер (Мхитарян, 46), Перес.

«Удинезе»: Муссо, Зегелар (тер Авест, 65), Найтинк, Де Майо, Стрюгер Ларсен (Самир, 81), Бекао, Яяло, Уоллас (Фофана, 57), Окака Чука (Несторовски, 65), де Пауль, Лазанья (Теодорчик, 46).

Предупреждения: Зегелар, 11. Окака Чука, 45+2. Вильяр, 68. Роджер Ибаньес, 88.

Удаление: Перотти, 29.

Судья: Гвида.

2 июля. Рим. Стадион Олимпийский.