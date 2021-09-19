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«Рома» потерпела первое поражение в сезоне, проиграв «Вероне»

21:03
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«Верона» в домашнем матче 4-го тура чемпионата Италии победила «Рому» со счетом 3:2. Победный гол забил Марко Фараони.

Узбекский гападающий «Ромы» Эльдор Шомуродов, ранее выступавший за «Ростов», провел на поле 65 минут. Вместо него вышел Генрих Мхитарян.

«Верона» прервала серию из трех поражений и занимает 14-е место.

«Рома» потерпела первое поражение в сезоне. До этого команда Жозе Моуринью победила в семи матчах подряд во всех турнирах.

В таблице серии А «Интер» лидирует с 10 очками. Далее сразу четыре команды, включая «Рому» (4-е место), имеют по 9 очков, однако у «Милана» и «Наполи» есть игра в запасе.

Чемпионат Италии

Серия А

4-й тур

«Верона» — «Рома» — 3:2 (0:1)

Голы: Пеллегрини, 36 (0:1). Барак, 49 (1:1). Капрари, 54 (2:1). Илич, 58 — в свои ворота (2:2). Фараони, 63 (3:2).

«Верона»: Монтипо, Фараони, Гюнтер, Чеккерини (Маньяни, 46), Давидович, Лазович (Казале, 82), Бесса (Тамез, 65), Барак, Илич, Капрари (Хонгла, 78), Симеоне (Калинич, 64).

«Рома»: Руй Патрисиу, Карсдорп (Смоллинг, 78), Манчини, Роджер Ибаньес, Калафьори (Майораль, 78), Кристанте, Верету (Перес, 66), Пеллегрини, Шомуродов (Мхитарян, 65), Абрахам, Дзаньоло (Эль-Шаарави, 65).

Предупреждения: Верету, 17. Фараони, 30. Барак, 51. Кристанте, 71. Хонгла, 83. Казале, 86.

Судья: Мареска (Италия).

19 сентября. Верона. Стадион «Маркантонио Бентегоди».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • keepscore.ru
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Рубин
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Роман Шишов все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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