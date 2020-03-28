«Рома» посвятит первый домашний матч после медработникам
22:18
«Рома» на своем официальном сайте объявила, что первый домашний матч после возобновления чемпионата посвятит медицинским работникам.
Клуб предоставит медработникам до 5 тысяч бесплатных билетов, а фанаты смогут выразить им свою признательность за работу во время пандемии коронавируса.
Кроме того, «Рома» пожертвует часть от каждого проданного билета на средства для покупки больничного оборудования и медицинских препаратов в Риме. В следующем сезоне билеты для медработников будут продавать по сниженной цене.
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