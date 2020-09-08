«Рома» подтвердила, что у Дзаньоло второй разрыв крестообразных связок за год

«Рома» подтвердила, что полузащитник команды Николо Дзаньоло заработал разрыв передней крестообразной связки левого колена.

21-летний итальянец получил травму во время матча Лиги наций против Голландии (0:1). Сообщается, что завтра футболисту сделают операцию.

В январе 2019 года в матче 19-го тура серии А прошедшего сезона против «Ювентуса» (1:2) Дзаньоло также получил разрыв крестообразных связок левого колена, из-за чего пропустил почти полгода.

В прошлом сезоне серии А Дзаньоло провел 26 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 2 результативные передачи.