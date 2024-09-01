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Сегодня, 05:28

«Рома» подпишет контракт со свободным агентом Эрмосо

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Рома» согласовала личные условия контракта со свободным агентом Марио Эрмосо, сообщает Фабрицио Романо.

По данным источника, защитник прилетит в Рим в воскресенье, 1 сентября. Контракт с 29-летним игроком будет рассчитан до июня 2027 года, в нем также будет пункт об освобождении, позволяющий ему уйти в 2026 году.

Последние пять лет Эрмосо провел в «Атлетико». Ранее сообщалось, что испанцам интересовались «Галатасарай», «Аль-Иттихад», «Аль-Шабаб», «Интер» и «Милан».

Защитник провел за «Атлетико» 174 матча, забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач.

ФК Рома
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