«Рома» подпишет контракт с Суле до 2029 года

Форвард «Ювентуса» Матиас Суле близок к переходу в «Рому», сообщает журналист Николо Скира.

По сведениям источника, 21-летний аргентинец подпишет контракт до лета 2029 года с зарплатой в 2 миллиона евро в год плюс бонусы.

В минувшем сезоне Суле был арендован «Фрозиноне». На его счету 11 голов и 3 результативные передачи в 39 матчах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.