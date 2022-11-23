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Сегодня, 14:21

«Рома» подписала форварда «Буде-Глимта» Сольбаккена

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ола Сольбаккен.
Фото ФК «Рома»

«Рома» объявила о подписании контракта с нападающим «Буде-Глимта» Олой Сольбаккеном.

24-летний норвежец перейдет в итальянский клуб на правах свободного агента. Его соглашение с римлянами вступит в силу со 2 января 2023 года и будет действовать до конца июня 2027 года.

Футболист будет играть за «Рому» под 18-м номером.

Ола Сольбаккен выступал за «Буде-Глимт» с января 2020 года. В нынешнем сезоне он забил 4 гола и сделал 8 результативных передач в 23 матча за команду.

Источник: https://www.asroma.com/it/notizie/2022/11/Ola-Solbakken-sara-un-calciatore-della-Roma-a-partire-da-gennaio

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1.59
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Португалия
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2.30

ТБ 2.5

25%

2.00

Ф2(+1.5)

20%

1.70
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Бразилия
Сербия

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1.78

Ф1(-1.5)

24%

2.40

Обе забьют - да

18%

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1
 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
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