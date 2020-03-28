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«Рома» подготовила специальные подарки для пожилых болельщиков клуба

11:23
«Рома» подготовила специальные подарки для пожилых болельщиков клуба. Фото twitter.com.
«Рома» подготовила специальные подарки для пожилых болельщиков клуба. Фото twitter.com.
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«Рома» устроила специальную благотворительную акцию. Римский клуб подготовил специальные подарочные наборы для пожилых держателей сезонных абонементов. В набор вошли клубная атрибутика, небольшой запас продуктов и необходимые медикаменты.

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

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