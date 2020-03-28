«Рома» подготовила специальные подарки для пожилых болельщиков клуба

«Рома» устроила специальную благотворительную акцию. Римский клуб подготовил специальные подарочные наборы для пожилых держателей сезонных абонементов. В набор вошли клубная атрибутика, небольшой запас продуктов и необходимые медикаменты.

A special home delivery for #ASRoma oldest season ticket holders today ?? pic.twitter.com/0AckbeAk1s — AS Roma English (@ASRomaEN) March 27, 2020

Почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 597 304 человек. Умерших — 27 365, выздоровевших — 131 708. В России на данный момент 1036 случаев заражения, четыре человека умерли.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте