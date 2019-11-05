«Рома» поддержала Балотелли в связи с расистским скандалом

«Рома» выразила поддержку форварду «Брешии» Марио Балотелли. Ранее футболист во время матча чемпионата Италии с «Вероной» (1:2) подвергся расистским оскорблениям.

As a club, #ASRoma stands with Mario Balotelli, who was racially abused on Sunday.



Whether it's 20 people or 2,000, racist abuse is never acceptable.



It's time to choose a side — those prepared to stand up to racism and those who will allow it to destroy this game we all love pic.twitter.com/7COrDOL2jQ — AS Roma English (@ASRomaEN) November 5, 2019

— Как клуб, «Рома» поддерживает Марио Балотелли, который подвергся расистским оскорблениям в воскресенье, — говорится в сообщении официального Twitter «Ромы». — Расизм недопустим в любом случае, будь это 20 человек или две тысячи. Время выбирать сторону. Либо ты вместе с теми, кто борется с расизмом, либо с теми, кто позволят ему уничтожить игру, которую мы все любим.

В концовке встречи Балотелли запустил мяч в трибуны и хотел покинуть поле после расистских выкриков. После игры главный тренер «Вероны» Иван Юрич выразил недоумение в связи с поведением нападающего и сказал, что не заметил расизма со стороны болельщиков.

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