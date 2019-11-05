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«Рома» поддержала Балотелли в связи с расистским скандалом

14:52
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«Рома» выразила поддержку форварду «Брешии» Марио Балотелли. Ранее футболист во время матча чемпионата Италии с «Вероной» (1:2) подвергся расистским оскорблениям.

— Как клуб, «Рома» поддерживает Марио Балотелли, который подвергся расистским оскорблениям в воскресенье, — говорится в сообщении официального Twitter «Ромы». — Расизм недопустим в любом случае, будь это 20 человек или две тысячи. Время выбирать сторону. Либо ты вместе с теми, кто борется с расизмом, либо с теми, кто позволят ему уничтожить игру, которую мы все любим.

В концовке встречи Балотелли запустил мяч в трибуны и хотел покинуть поле после расистских выкриков. После игры главный тренер «Вероны» Иван Юрич выразил недоумение в связи с поведением нападающего и сказал, что не заметил расизма со стороны болельщиков.

Балотелли пробил в фанатов и «девятку». В серии А новый расистский скандал

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