«Рома» поборется с «Фенербахче» за нападающего «Севильи» Эн-Несири
«Рома» пытается договориться с «Севильей» о покупке нападающего Юссефа Эн-Несири, на которого также претендует «Фенербахче», сообщает Football Italia.
По данным источника, итальянский клуб хочет снизить цену на 27-летнего игрока с нынешних 30 миллионов евро до 22 миллионов. Потенциальным способом сделать это может стать включение в сделку полузащитника Эдоардо Бове.
Однако Бове не очень хочет переезжать в Испанию, а у «Севильи» совсем другое представление о его трансферной стоимости, чем у «Ромы».
Контракт Эн-Несири с «Севильей» рассчитан до июня 2025 года. В сезоне-2023/24 марокканец провел 41 матч, в которых забил 20 голов и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.
Источник: Football Italia
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