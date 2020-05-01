«Рома» поборется с «Эвертоном» за Тодибо

«Рома» интересуется защитником «Барселоны» Жан-Клером Тодибо, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, римский клуб намерен побороться за 20-летнего француза с «Эвертоном», который также заинтересован в футболисте. Сообщается, что «Барселона» согласна продать Тодибо за 25 миллионов евро.

Тодибо перешел в «Шальке» на правах аренды зимой 2020 года, на его счету 10 матчей в сезоне-2019/20 без результативных действий. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.