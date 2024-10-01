Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 01:24

«Рома» планирует продлить контракт с вратарем Свиларом

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Рома» ведет переговоры по новому контракту с вратарем Миле Свиларом, сообщает инсайдер Николо Скира.

По данным источника, 25-летний серб близок к заключению соглашения с римлянами до конца июня 2029 года, а его зарплата вырастет с 0,9 миллиона евро в год до 2 миллионов евро в год.

Свилар выступает за «Рому» с июля 2022 года. В сезоне-2024/25 голкипер принял участие в 7 матчах команды во всех турнирах, пропустил 5 голов и провел 3 встречи на ноль.

Нынешний контракт Свилара с клубом действует до конца июня 2027 года.

Футбол
ФК Рома
Читайте также
Тюкавин, Максименко и Дуглас Сантос вошли в число претендентов на премию футбольный Джентльмен 2024 года
Французский фигурист Эмоз близок к завершению карьеры
Отравившихся дихлофосом детей похоронили в Красноярском крае
Боец UFC Мойкано разнес Макрона после победы над Сен-Дени
В Госдуме намерены разрешить россиянам направлять свои пенсионные баллы родителям
В Санкт-Петербурге водитель сбил беременную женщину с тремя детьми
Популярное видео
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Акрон»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Рубин»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Родина»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 6 4 1 1 11-4 13
2
 Ювентус 6 3 3 0 9-0 12
3
 Милан 6 3 2 1 14-7 11
4
 Торино 6 3 2 1 10-8 11
5
 Интер 6 3 2 1 13-7 11
6
 Удинезе 6 3 1 2 9-10 10
7
 Эмполи 6 2 4 0 5-2 10
8
 Лацио 6 3 1 2 12-10 10
9
 Рома 6 2 3 1 7-4 9
10
 Комо 6 2 2 2 9-11 8
11
 Аталанта 6 2 1 3 11-12 7
12
 Болонья 6 1 4 1 7-9 7
13
 Фиорентина 6 1 4 1 7-7 7
14
 Верона 6 2 0 4 10-11 6
15
 Лечче 6 1 2 3 3-11 5
16
 Кальяри 6 1 2 3 4-10 5
17
 Парма 6 1 2 3 10-12 5
18
 Дженоа 6 1 2 3 4-10 5
19
 Венеция 6 1 1 4 4-10 4
20
 Монца 6 0 3 3 4-8 3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.09 21:45
Милан – Лечче
 3 : 0
28.09 16:00
Удинезе – Интер
 2 : 3
28.09 19:00
Дженоа – Ювентус
 0 : 3
28.09 21:45
Болонья – Аталанта
 1 : 1
29.09 13:30
Торино – Лацио
 2 : 3
29.09 16:00
Рома – Венеция
 2 : 1
29.09 16:00
Комо – Верона
 3 : 2
29.09 19:00
Эмполи – Фиорентина
 0 : 0
29.09 21:45
Наполи – Монца
 2 : 0
30.09 21:45
Парма – Кальяри
 2 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Патрик Кутроне

Патрик Кутроне

Комо

 4
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 4
Давид Нерес

Давид Нерес

Наполи

 3
Дарко Лазович

Дарко Лазович

Верона

 3
И К Ж
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 5 1 2
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 5 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости