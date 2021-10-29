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«Рома» планирует подписать Себальоса или Закарию зимой

«Рома» хочет купить Себальоса или Закарию в зимнее трансферное окно
11:22

«Рома» планирует этой зимой приобрести около трех новых игроков для укрепления обороны и центра полузащиты, сообщает Corriere dello Sport.

Главный тренер команды Жозе Моуринью интересуется Дани Себальосом («Реал»), Денисом Закарией («Боруссия» Менхенгладбах) и защитником «Фейеноорда» Маркусом Педерсене.

По данным источника, трансфер Закарии может обойтись «Роме» менее чем в 10 миллионов евро, так как контракт игрока истекает летом 2022 года.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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