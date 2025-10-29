«Рома» обыграла «Парму», «Комо» победил «Верону»

«Рома» в домашнем матче победила «Парму» в матче 9-го тура Серии А — 2:1.

У хозяев голы забили Марио Эрмосо и Артем Довбик. У гостей отличился Алессандро Чиркати.

«Рома» набрала 21 очко и занимает второе место в таблице чемпионата Италии. Лидирует «Наполи» (21), опережая римлян по дополнительным показателям. «Парма» с 7 очками — на 15-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 9-й тур.

29 октября 2025, 20:30. Олимпийский (Рим)

В параллельном матче «Комо» дома победил «Верону» — 3:1.