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«Рома» отстранила сотрудника клуба из-за выпуска мерча с голубым цветом

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«Рома» отстранила директора по маркетингу из-за жалоб болельщиков на новую линейку клубного мерча, сообщает Sky Sport.

Итальянский клуб выпустил в продажу олимпийку с добавлением голубого цвета — традиционного для их главного соперника «Лацио». Болельщики обрушились с критикой на руководство «Ромы». Через некоторое время ответственный за реализацию мерча был уволен со своей должности.

В прошлом сезоне «Рома» заняла шестое место в таблице чемпионата Италии и квалифицировалась в Лигу Европы.

Футбол
ФК Рома
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