«Рома» отстранила сотрудника клуба из-за выпуска мерча с голубым цветом

«Рома» отстранила директора по маркетингу из-за жалоб болельщиков на новую линейку клубного мерча, сообщает Sky Sport.

Итальянский клуб выпустил в продажу олимпийку с добавлением голубого цвета — традиционного для их главного соперника «Лацио». Болельщики обрушились с критикой на руководство «Ромы». Через некоторое время ответственный за реализацию мерча был уволен со своей должности.

В прошлом сезоне «Рома» заняла шестое место в таблице чемпионата Италии и квалифицировалась в Лигу Европы.