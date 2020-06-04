«Рома» отказалась подписывать Лаутаро Мартинеса зимой 2018 года

Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес мог перейти в «Рому», сообщает Tuttomercatoweb.

Как сообщил агент 22-летнего аргентинца, бывший директор римлян Мончи отказался подписать игрока из «Расинга» в январе 2018 года за 8 млн евро.

В июле того же года нападающий перешел в «Интер» за 25 млн евро.

В текущем сезоне 22-летний Мартинес провел 31 матч за «Интер», забил 16 мячей и отдал четыре голевые передачи.