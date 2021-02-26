«Рома» остановила строительство нового стадиона в Тор-ди-Валле
«Рома» подтвердила позицию генерального директора Гвидо Фьенги о том, что проект строительства нового стадиона в Тор-ди-Валле приостановлен.
Спустя 3313 дней с начала строительства, клуб заблокировал проект арены после анализа финансовых, экономических, юридических и фактических условий проекта.
«Совет директоров также отметил, что пандемия коренным образом изменила международный экономический сценарий, в том числе финансовые перспективы текущего проекта стадиона», — говорится в заявлении клуба.
После 23 туров серии А «Рома» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 44 балла.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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