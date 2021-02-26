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«Рома» остановила строительство нового стадиона в Тор-ди-Валле

26 февраля 2021, 23:17
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«Рома» подтвердила позицию генерального директора Гвидо Фьенги о том, что проект строительства нового стадиона в Тор-ди-Валле приостановлен.

Спустя 3313 дней с начала строительства, клуб заблокировал проект арены после анализа финансовых, экономических, юридических и фактических условий проекта.

«Совет директоров также отметил, что пандемия коренным образом изменила международный экономический сценарий, в том числе финансовые перспективы текущего проекта стадиона», — говорится в заявлении клуба.

После 23 туров серии А «Рома» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 44 балла.

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