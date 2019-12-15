«Рома» одержала волевую победу над СПАЛом. Мхитарян забил гол

В матче 16-го тура чемпионата Италии «Рома» победила СПАЛ со счетом 3:1. Причем римскому клубу пришлось отыгрываться по ходу встречи.

Окончательный счет в матче установил полузащитник «волков» Генрих Мхитарян.

Чемпионат Италии. Серия А

16-й тур

«Рома» — «СПАЛ» — 3:1 (0:1)

Голы: Петанья, 44 — с пенальти (0:1). Пеллегрини, 53 (1:1). Перотти, 66 — с пенальти (2:1). Мхитарян, 83 (3:1).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Фасио, Флоренци, Мерт Четин, Верету, Пеллегрини, Диавара, Дзаньоло, Джеко (Калинич, 89), Перотти (Мхитарян, 79).

«СПАЛ»: Бериша, Фелипе (Тунев, 73), Томович, Ционек, Викари, Игор, Миссироли, Валоти (Флоккари, 84), Мурджа, Палоски (Янкович, 84), Петанья.

Предупреждения: Фелипе, 50. Мерт Четин, 54. Викари, 66. Янкович, 90+2.

Судья: Джуа (Италия).

15 декабря. Рим. Стадион Олимпийский.

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