«Рома» обыграла «Удинезе» благодаря голу Педро

«Удинезе» на своем поле проиграл «Роме» (0:1) в матче 3-го тура чемпионата Италии.

Единственный гол на 55-й минуте встречи забил нападающий гостей Педро.

«Рома» с 4 очками занимает 8-е место в турнирной таблице серии А. «Удинезе» — 18-я строчка и 0 баллов.

Чемпионат Италии. Серия А

3-й тур

«Удинезе» — «Рома» — 0:1 (0:0)

Гол: Педро, 55.

«Удинезе»: Муссо, Де Майо, Ауэян, Самир, тер Авест (Молина, 62), Бекао (Кулибали, 87), Арслан (Форестьери, 63), Перейра (Несторовски, 86), де Пауль, Окака Чука, Лазанья.

«Рома»: Миранте, Сантон, Спинаццола, Манчини, Кумбулла, Роджер Ибаньес, Мхитарян (Перес, 71), Верету, Пеллегрини (Кристанте, 83), Джеко (Вильяр, 90+3), Педро (Клайверт, 83).

Предупреждение: Окака Чука, 79.

Судья: Абиссо.

3 октября. Удине. Стадион «Дачия Арена».