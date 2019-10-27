«Рома» обыграла «Милан», Джеко забил

«Рома» дома одержала победу над «Миланом» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата Италии. В составе команды из Рима отличились нападающий Эдин Джеко и полузащитник Николо Дзаньоло.

У «Милана» единственный гол на 55-й минуте встречи забил защитник Тео Эрнандез.

«Рома» с 16 очками располагается на 5-м месте в турнирной таблице серии А. «Милан» — 10 баллов и 12-я строчка.

Чемпионат Италии. Серия А

9-й тур

«Рома» — «Милан» — 2:1 (1:0)

Голы: Джеко, 38 (1:0). Эрнандез, 55 (1:1). Дзаньоло, 58 (2:1).

«Рома»: Пау Лопес, Коларов, Фасио, Смоллинг, Спинаццола (Мерт Четин, 77), Манчини, Пасторе, Верету, Дзаньоло (Сантон, 83), Джеко, Перотти (Антонуччи, 53).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Музаккьо, Романьоли, Конти (Калабрия, 52), Эрнандез, Билья (Беннасер, 72), Кессье, Лукас Пакета (Пентек, 63), Сусо, Хакан Чалханоглу, Леан.

Предупреждения: Манчини, 41. Музаккьо, 49. Билья, 64. Хакан Чалханоглу, 74. Антонуччи, 78. Мерт Четин, 83. Коларов, 90+1. Романьоли, 90+5.

Судья: Орсато (Италия).

27 октября. Рим. Стадион «Олимпийский».

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