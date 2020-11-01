«Рома» обыграла «Фиорентину»
«Рома» в матче 6-го тура обыграла «Фиорентину» со счетом 2:0.
Голы на свой счет записали Леонардо Спинаццола и Педро. На 88-й минуте Мартинес Куарта оставил «фиалок» вдесятером.
После этого матча «Рома» с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Фиорентина» с 7 очками — на 11-й строчке.
Чемпионат Италии. Серия А
6-й тур
«Рома» — «Фиорентина» — 2:0 (1:0)
Голы: Спинаццола, 12 (1:0). Педро, 70 (2:0).
«Рома»: Миранте, Смоллинг, Спинаццола, Карсдорп (Бруну Перес, 72), Манчини, Роджер Ибаньес, Мхитарян, Верету (Кумбулла, 90), Пеллегрини (Кристанте, 79), Джеко, Педро (Перес, 71).
«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Лирола, Мартинес Куарта, Миленкович, Бонавентура (Влахович, 57), Бираги, Кастровилли (Пульгар, 46), Амрабат (Данкан, 82), Рибери (Кутроне, 82), Кальехон (Куаме, 67).
Предупреждения: Джеко, 24. Кастровилли, 32. Верету, 33. Лирола, 51. Кристанте, 90+1.
Удаление: Мартинес Куарта, 88.
Судья: Орсато (Италия).
1 ноября. Рим. Стадион Олимпийский.