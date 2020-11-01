«Рома» обыграла «Фиорентину»

«Рома» в матче 6-го тура обыграла «Фиорентину» со счетом 2:0.

Голы на свой счет записали Леонардо Спинаццола и Педро. На 88-й минуте Мартинес Куарта оставил «фиалок» вдесятером.

После этого матча «Рома» с 11 очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Фиорентина» с 7 очками — на 11-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

6-й тур

«Рома» — «Фиорентина» — 2:0 (1:0)

Голы: Спинаццола, 12 (1:0). Педро, 70 (2:0).

«Рома»: Миранте, Смоллинг, Спинаццола, Карсдорп (Бруну Перес, 72), Манчини, Роджер Ибаньес, Мхитарян, Верету (Кумбулла, 90), Пеллегрини (Кристанте, 79), Джеко, Педро (Перес, 71).

«Фиорентина»: Дронговски, Касерес, Лирола, Мартинес Куарта, Миленкович, Бонавентура (Влахович, 57), Бираги, Кастровилли (Пульгар, 46), Амрабат (Данкан, 82), Рибери (Кутроне, 82), Кальехон (Куаме, 67).

Предупреждения: Джеко, 24. Кастровилли, 32. Верету, 33. Лирола, 51. Кристанте, 90+1.

Удаление: Мартинес Куарта, 88.

Судья: Орсато (Италия).

1 ноября. Рим. Стадион Олимпийский.