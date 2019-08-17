«Рома» обыграла «Ареццо»
17 августа 2019, 22:34
«Рома» в товарищеском матче обыграла «Ареццо» со счетом 3:1.
Товарищеский матч
«Ареццо» — «Рома» — 1:3 (0:0)
Голы: Перотти, 49 — с пенальти (0:1). Беллони, 53 — с пенальти (1:1). Джеко, 65 (1:2). Клайверт, 88 (1:3).
«Рома»: Пау Лопес, Коларов (Спинаццола, 70), Фасио, Флоренци (Сантон, 82), Жуан Жезус (Манчини, 46), Кристанте, Диавара (Пеллегрини, 70), Дзаньоло (Дефрель, 82), Джеко (Шик, 82), Перотти (Клайверт, 76), Дженгиз Юндер (Антонуччи, 82).
Предупреждение: Коларов, 54.
17 августа. Ареццо. Стадион «Stadio Citta di Arezzo».