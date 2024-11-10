«Рома» объявила об увольнении Юрича с поста главного тренера, он отработал меньше двух месяцев
Главный тренер «Ромы» Иван Юрич покинул свой пост, сообщается на официальном сайте римлян.
49-летний специалист возглавил «Рому» в сентябре. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала четыре победы, трижды сыграла вничью и пять раз уступила.
10 ноября «Рома» проиграла «Болонье» (2:3) в матче 12-го тура серии А. С 13 очками команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Аталанта
|12
|8
|1
|3
|31-15
|25
|
2
|Фиорентина
|12
|7
|4
|1
|25-10
|25
|
3
|Наполи
|11
|8
|1
|2
|18-8
|25
|
4
|Ювентус
|12
|6
|6
|0
|21-7
|24
|
5
|Интер
|11
|7
|3
|1
|25-13
|24
|
6
|Лацио
|11
|7
|1
|3
|24-14
|22
|
7
|Милан
|11
|5
|3
|3
|20-14
|18
|
8
|Болонья
|11
|4
|6
|1
|15-13
|18
|
9
|Удинезе
|12
|5
|1
|6
|15-18
|16
|
10
|Эмполи
|12
|3
|6
|3
|9-10
|15
|
11
|Торино
|12
|4
|2
|6
|15-18
|14
|
12
|Рома
|12
|3
|4
|5
|14-17
|13
|
13
|Парма
|12
|2
|6
|4
|16-18
|12
|
14
|Верона
|12
|4
|0
|8
|17-27
|12
|
15
|Комо
|12
|2
|4
|6
|13-23
|10
|
16
|Кальяри
|12
|2
|4
|6
|12-22
|10
|
17
|Дженоа
|12
|2
|4
|6
|9-22
|10
|
18
|Лечче
|12
|2
|3
|7
|5-21
|9
|
19
|Монца
|11
|1
|5
|5
|10-14
|8
|
20
|Венеция
|12
|2
|2
|8
|11-21
|8
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|7.11
|22:45
|
Дженоа – Комо
|1 : 1
|8.11
|22:45
|
Лечче – Эмполи
|1 : 1
|9.11
|17:00
|
Венеция – Парма
|1 : 2
|9.11
|20:00
|
Кальяри – Милан
|3 : 3
|9.11
|22:45
|
Ювентус – Торино
|2 : 0
|10.11
|14:30
|
Аталанта – Удинезе
|2 : 1
|10.11
|17:00
|
Рома – Болонья
|2 : 3
|10.11
|17:00
|
Фиорентина – Верона
|3 : 1
|10.11
|20:00
|
Монца – Лацио
|- : -
|10.11
|22:45
|
Интер – Наполи
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Ретеги
Аталанта
|11
|
|
Мойзе Кин
Фиорентина
|8
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|7
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|8
|
|
Ромелу Лукаку
Наполи
|4
|
|
Франсишку Консейсау
Ювентус
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джексон Чачуа
Верона
|11
|1
|4
|
|
Сулейман Исак Туре
Удинезе
|7
|1
|2
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|8
|1
|2
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