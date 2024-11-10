«Рома» объявила об увольнении Юрича с поста главного тренера, он отработал меньше двух месяцев

Главный тренер «Ромы» Иван Юрич покинул свой пост, сообщается на официальном сайте римлян.

49-летний специалист возглавил «Рому» в сентябре. Под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала четыре победы, трижды сыграла вничью и пять раз уступила.

10 ноября «Рома» проиграла «Болонье» (2:3) в матче 12-го тура серии А. С 13 очками команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.