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Сегодня, 11:20

«Рома» отправила в отставку гендиректора после обыска в штаб-квартире клуба

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Рома» на официальном сайте объявила об увольнении генерального директора Пьетро Берарди.

Причины отставки функционера не уточняются.

В начале апреля сообщалось, что сотрудники Финансовой гвардии Италии провели обыски и выемку документов в штаб-квартире «Ромы». Кроме того, расследования ведутся в отношении «Лацио» и «Салернитаны». Нынешние и бывшие директора трех вовлеченных клубов также находятся под следствием.

Перечисленные клубы подозреваются в том, что завышали стоимость трансферов игроков в период с 2017 по 2021 год, что приводило к фиктивному приросту капитала.

Источник: ФК Рома
Футбол
ФК Рома
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«Торино» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Специя» — «Ювентус»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Удинезе»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Монца» — «Милан»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сассуоло» — «Наполи»: чемпионат Италии, 23-й тур, видеообзор матча
«Сампдория» — «Интер»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Кремонезе»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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«Лацио» — «Аталанта»: чемпионат Италии, 22-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 30 24 3 3 66-21 75
2
 Лацио 30 18 7 5 49-20 61
3
 Рома 30 17 5 8 42-26 56
4
 Милан 30 15 8 7 49-37 53
5
 Интер 30 16 3 11 48-34 51
6
 Аталанта 30 14 7 9 48-35 49
7
 Ювентус 30 18 5 7 47-25 44
8
 Болонья 30 12 8 10 39-37 44
9
 Фиорентина 30 11 9 10 35-33 42
10
 Сассуоло 30 11 7 12 38-43 40
11
 Торино 30 10 9 11 31-36 39
12
 Удинезе 30 9 12 9 39-39 39
13
 Монца 30 10 8 12 35-41 38
14
 Эмполи 30 7 11 12 25-37 32
15
 Салернитана 30 6 12 12 34-50 30
16
 Лечче 30 6 10 14 26-36 28
17
 Специя 30 5 11 14 25-48 26
18
 Верона 30 5 8 17 24-43 23
19
 Кремонезе 30 3 10 17 27-54 19
20
 Сампдория 30 3 7 20 19-51 16
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14.04 19:30
Кремонезе – Эмполи
 1 : 0
14.04 21:45
Специя – Лацио
 0 : 3
15.04 16:00
Болонья – Милан
 1 : 1
15.04 19:00
Наполи – Верона
 0 : 0
15.04 21:45
Интер – Монца
 0 : 1
16.04 13:30
Лечче – Сампдория
 1 : 1
16.04 16:00
Торино – Салернитана
 1 : 1
16.04 19:00
Сассуоло – Ювентус
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Рома – Удинезе
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17.04 21:45
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Виктор Осимхен

Наполи

 21
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 14
Мбала Нзола

Мбала Нзола

Специя

 13
П
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 8
Филип Костич

Филип Костич

Ювентус

 8
И К Ж
Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Жан-Даниэль Акпа-Акпро

Эмполи

 17 1 6
Себастьяно Луперто

Себастьяно Луперто

Эмполи

 28 1 2
Луис Муриэль

Луис Муриэль

Аталанта

 21 1 0
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