«Рома» объявила о продлении контракта с Де Росси

«Рома» на сайте объявила о продлении контракта с главным тренером команды Даниэле Де Росси. Соглашение рассчитано до 2027 года.

40-летний итальянец возглавил «Рому» в январе 2024 года после увольнения Жозе Моуринью.

Под его руководством команда дошла до полуфинала Лиги Европы и заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Италии.