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«Рома» объявила, что Фонсека покинет клуб по окончании сезона

13:25
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«Рома» объявила на официальном сайте, что Паулу Фонсека покинет пост главного тренера по окончании сезона.

В «Роме» Паулу Фонсека работает с лета 2019 года. К римлянам он перешел из донецкого «Шахтера».

«Рома» после 34 матчей занимает седьмое место в серии А, имея в активе 55 очков. Итальянский клуб проиграл «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с разгромным счетом 2:6.

Дополнительная информация:

https://www.asroma.com/en/news/2021/5/club-statement-on-paulo-fonseca

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