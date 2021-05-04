«Рома» объявила, что Фонсека покинет клуб по окончании сезона

«Рома» объявила на официальном сайте, что Паулу Фонсека покинет пост главного тренера по окончании сезона.

В «Роме» Паулу Фонсека работает с лета 2019 года. К римлянам он перешел из донецкого «Шахтера».

«Рома» после 34 матчей занимает седьмое место в серии А, имея в активе 55 очков. Итальянский клуб проиграл «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с разгромным счетом 2:6.