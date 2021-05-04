«Рома» объявила, что Фонсека покинет клуб по окончании сезона
13:25
«Рома» объявила на официальном сайте, что Паулу Фонсека покинет пост главного тренера по окончании сезона.
В «Роме» Паулу Фонсека работает с лета 2019 года. К римлянам он перешел из донецкого «Шахтера».
«Рома» после 34 матчей занимает седьмое место в серии А, имея в активе 55 очков. Итальянский клуб проиграл «Манчестер Юнайтед» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы с разгромным счетом 2:6.
Дополнительная информация:
https://www.asroma.com/en/news/2021/5/club-statement-on-paulo-fonseca
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