«Рома» обвинила Дзаньоло в незаконном проникновении в раздевалку и надругательстве над атрибутикой клуба

«Рома» выступила с новым пресс-релизом по поводу инцидента с участием полузащитника «Фиорентины» Николо Дзаньоло после матча полуфинала плей-офф молодежной лиги Италии.

«После тщательного расследования фактов «Рома» представила следующий обновленный отчет: вечером 26 мая Николо Дзаньоло незаконно проник в раздевалку «Ромы» в сопровождении партнера, несмотря на отсутствие аккредитации. Очевидцы сообщают, что Дзаньоло выглядел явно пьяным. Он помочился в раздевалке «Ромы», провоцировал игроков и, без словесной перепалки, ударил Маттиа Альмавиву и сильно толкнул Марко Литти, у которого были проблемы с плечом. Обоим игрокам потребовалась госпитализация: Альмавива пропустит 10 дней, а Литти — 21», — говорится в сообщении.

Дзаньоло выступает за «Фиорентину» с февраля 2025 года на правах аренды из «Галатасарая». Полузащитник также играл за «Рому» в период с 2018 по 2023 год.