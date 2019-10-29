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«Рома» не станет предлагать контракт Родуэллу

08:12
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«Рома» решила отказаться от идеи подписания полузащитника Джека Родуэлла. 28-летний англичанин, который находится в статусе свободного агента, находился в клубе на просмотре. По его итогам, тренерский штаб «Ромы» решил не предлагать контракт, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Последним клуба Родуэлла был «Блэкберн», который не стал подписывать прошедшим летом с хавбеком новый контракт. Также воспитанник академии «Эвертона» выступал за «Сандерленд» и «Манчестер Сити». Всего в английской премьер-лиге он провел 166 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач. Но его счету также 3 матча в составе сборной Англии.

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