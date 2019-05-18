"Рома" не смогла обыграть "Сассуоло"

"Рома" и "Сассуоло" сыграли вничью в матче 37-го тура чемпионата Италии (0:0). Римляне набрали 63 очка и расположились на 5-м месте в турнирной таблице. Черно-зеленые с 43 баллами занимают 10-ю строчку.

Чемпионат Италии

Серия А

37-й тур

"Сассуоло" - "Рома" - 0:0

"Сассуоло": Консильи, Рожериу, Лирола, Феррари, Мерих Демирал, Джуричич (Бриньола, 77), Данкан, Маньянелли, Локателли (Аджапонг, 90+2), Бога (Ди Франческо, 81), Берарди.

"Рома": Миранте, Коларов, Фасио, Флоренци, Жуан Жезус, Н`Зонзи, Кристанте, Дзаньоло (Пасторе, 65), Джеко, Эль-Шаарави (Перотти, 77), Дженгиз Юндер (Клайверт, 65).

Предупреждения: Дзаньоло, 40. Маньянелли, 41. Фасио, 49. Жуан Жезус, 52. Н`Зонзи, 86. Бриньола, 90+6.

Судья: Мареска.

18 мая. Реджо-Эмилия. Стадион "Mapei Stadium - Citta del Tricolore".

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