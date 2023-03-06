«Рома» не проиграла «Ювентусу» в двух матчах сезона впервые с 2004 года

«Рома» в домашнем матче обыграла «Ювентус» (1:0) в матче 25-го тура чемпионата Италии.

Таким образом, римляне впервые с сезона-2003/04 не проиграли в двух играх против туринцев в сезоне. Тогда «Рому» тренировал Фабио Капелло.

В 3-м туре серии А этого сезона «джалоросси» сыграли с «Юве» вничью (1:1).