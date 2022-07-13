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Сегодня, 11:45

«Рома» не планирует покупать Миранчука

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

«Аталанта» ищет возможность продать или отдать в аренду полузащитника Алексея Миранчука.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщал, что «Рома» интересуется 26-летним россиянином.

Игрок был предложен в «Рому» предположительно через агента по фамилии Джуффрида, который ранее занимался переходом бывшего форварда «Ростова» Эльдора Шомуродова в «Рому» из «Дженоа».

Однако на сегодняшний день «Рома» не заинтересована в покупке Миранчука, у клуба другие приоритеты. А тот человек, через которого Джуффрида устраивал Шомуродова, больше не работает в клубе.

Рома заинтересована в том, чтобы взять в аренду другого игрока «Аталанты» — хорвата Марио Пашалича. Кандидатура Миранчука может быть рассмотрена в качестве аренды лишь позднее, если у «Ромы» сорвутся приоритетные варианты.

Алексей Миранчук выступает за «Аталанту» с сентября 2020 года. В сезоне-2021/22 россиянин забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 25 матчах за итальянскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 10 миллионов евро.

Алексей Миранчук
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Агент рассказал, что у Миранчука в «Аталанте» все в порядке
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