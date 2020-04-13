«Рома» не готова выкупить Мхитаряна

«Рома» не готова заплатить 22 миллиона фунтов стерлингов, которые «Арсенал» запросил за полузащитника Генриха Мхитаряна, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Этот сезон Мхитарян проводит в римском клубе на правах аренды. Главный тренер «Ромы» Паулу Фонсека положительно оценивает игру хавбека, но руководство итальянского клуба считает, что «Арсенал» хочет слишком много за 31-летнего армянина.

В данный момент «Рома» занимает пятое место в серии А. Без попадания в Лигу Чемпионов и в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, римляне просто не смогут позволить себе трансфер Мхитаряна.

На счету Мхитаряна 6 голов и 4 результативных передачи в 17 матчах за «Рому» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость полузащитника в 25 миллионов евро.