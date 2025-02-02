Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 21:30

«Рома» — «Наполи»: смотреть трансляцию матча серии А

«Рома» сыграет с «Наполи» в чемпионате Италии 2 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Пауло Дибала, игрок ФК «Рома».
Фото Global Look Press

«Рома» на своем поле примет «Наполи» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 2 февраля. Игра состоится на Олимпийском стадионе в Риме (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Рома» — «Наполи» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, в ретрансляции федерального канала — платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам 22-х туров серии А команда из Рима набрала 30 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Клуб из Неаполя с 53 баллами идет на первой строчке чемпионата.

Италия. Серия А. 23-й тур.
02 февр, 22:45. Olimpico (Рим)
Рома
Наполи

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

Футбол
ФК Наполи
ФК Рома
Читайте также
Овечкин сократил до 17 голов отставание от рекорда Гретцки
Трамп предложил Канаде стать 51-м штатом США ради отмены пошлин
Китайский аналог ChatGPT произвел фурор в сфере ИИ. Что нужно знать
Четырехкратный олимпийский чемпион Тихонов рассказал о своей пенсии
«Атаки» на российский футбол не существует, а санкции от США были предсказуемы. О чем говорил Дюков после переизбрания на пост главы РФС
Захарова вспомнила анекдот о маленькой моли в ответ на слова Зеленского
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Милан» — «Интер»: Уокер дебютирует за хозяев, Мартинес и Тюрам — в старте гостей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 22 17 2 3 37-15 53
2
 Интер 21 15 5 1 55-18 50
3
 Аталанта 23 14 5 4 49-26 47
4
 Ювентус 23 9 13 1 39-20 40
5
 Фиорентина 22 11 6 5 37-23 39
6
 Лацио 22 12 3 7 38-30 39
7
 Болонья 22 9 10 3 35-27 37
8
 Милан 21 9 7 5 32-23 34
9
 Рома 22 8 6 8 33-28 30
10
 Удинезе 23 8 5 10 28-36 29
11
 Торино 23 6 9 8 24-27 27
12
 Дженоа 23 6 8 9 21-32 26
13
 Лечче 23 6 5 12 18-41 23
14
 Верона 23 7 2 14 26-48 23
15
 Комо 23 5 7 11 27-38 22
16
 Эмполи 23 4 9 10 22-33 21
17
 Кальяри 22 5 6 11 23-36 21
18
 Парма 23 4 8 11 29-42 20
19
 Венеция 23 3 7 13 22-38 16
20
 Монца 23 2 7 14 20-34 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
31.01 22:45
Парма – Лечче
 1 : 3
1.02 17:00
Монца – Верона
 0 : 1
1.02 17:00
Удинезе – Венеция
 3 : 2
1.02 20:00
Аталанта – Торино
 1 : 1
1.02 22:45
Болонья – Комо
 2 : 0
2.02 14:30
Ювентус – Эмполи
 4 : 1
2.02 17:00
Фиорентина – Дженоа
 2 : 1
2.02 20:00
Милан – Интер
 - : -
2.02 22:45
Рома – Наполи
 - : -
3.02 22:45
Кальяри – Лацио
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Ретеги

Матео Ретеги

Аталанта

 16
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 13
Мойзе Кин

Мойзе Кин

Фиорентина

 13
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 8
Рауль Белланова

Рауль Белланова

Аталанта

 6
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 5
И К Ж
Сулейман Исак Туре

Сулейман Исак Туре

Удинезе

 12 2 2
Фредерик Гильбер

Фредерик Гильбер

Лечче

 18 2 2
Томмазо Побега

Томмазо Побега

Болонья

 9 1 3
Вся статистика

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости