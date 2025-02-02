«Рома» на своем поле примет «Наполи» в матче 23-го тура чемпионата Италии по футболу в воскресенье, 2 февраля. Игра состоится на Олимпийском стадионе в Риме (Италия) и начнется в 22.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи «Рома» — «Наполи» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru, в ретрансляции федерального канала — платформы «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

По итогам 22-х туров серии А команда из Рима набрала 30 очков и занимает девятое место в турнирной таблице. Клуб из Неаполя с 53 баллами идет на первой строчке чемпионата.

Италия. Серия А. 23-й тур.

02 февр, 22:45. Olimpico (Рим)

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