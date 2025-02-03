«Наполи» сыграл вничью с «Ромой», пропустив на 90+2-й минуте

«Наполи» в матче 23-го тура чемпионата Италии на выезде сыграл вничью с «Ромой» со счетом 1:1.

На гол Леонардо Спинаццолы римляне ответили точным ударом Анхелино на 90+2-й минуте.

После этого матча «Наполи» с 54 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Рома» с 31 очком — на девятой строчке.