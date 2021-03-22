Дубль Мертенса принес «Наполи» победу над «Ромой»

«Наполи» в матче 28-го тура чемпионата Италии обыграл «Рому» со счетом 2:0.

Дубль на счету Дриса Мертенса.

После этого матча «Наполи» с 53 очками занимает пятое место в серии А, «Рома» с 50 очками — на шестой строчке.

Чемпионат Италии. Серия А

28-й тур

«Рома» — «Наполи» — 0:2 (0:2)

Голы: Мертенс, 27 (0:1). Мертенс, 34 (0:2).

«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола, Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Кристанте, Пеллегрини (Кумбулла, 83), Диавара (Вильяр, 67), Джеко (Майораль, 67), Педро (Перес, 67), Эль-Шаарави.

«Наполи»: Оспина, Мариу Руй, Максимович (Манолас, 86), Кулибали, Хюсай, Зелиньски (Эльмас, 73), Демме, Руис, Мертенс (Осимен, 66), Инсинье (Бакайоко, 87), Политано (Лосано, 73).

Предупреждения: Роджер Ибаньес, 26. Манчини, 45+1. Зелиньски, 47. Диавара, 59. Эль-Шаарави, 63. Кулибали, 78. Вильяр, 85. Осимен, 90+1.

Судья: Ди Белло (Италия).

21 марта. Рим. Стадион Олимпийский.