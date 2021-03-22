Дубль Мертенса принес «Наполи» победу над «Ромой»
«Наполи» в матче 28-го тура чемпионата Италии обыграл «Рому» со счетом 2:0.
Дубль на счету Дриса Мертенса.
После этого матча «Наполи» с 53 очками занимает пятое место в серии А, «Рома» с 50 очками — на шестой строчке.
Чемпионат Италии. Серия А
28-й тур
«Рома» — «Наполи» — 0:2 (0:2)
Голы: Мертенс, 27 (0:1). Мертенс, 34 (0:2).
«Рома»: Пау Лопес, Спинаццола, Карсдорп, Манчини, Роджер Ибаньес, Кристанте, Пеллегрини (Кумбулла, 83), Диавара (Вильяр, 67), Джеко (Майораль, 67), Педро (Перес, 67), Эль-Шаарави.
«Наполи»: Оспина, Мариу Руй, Максимович (Манолас, 86), Кулибали, Хюсай, Зелиньски (Эльмас, 73), Демме, Руис, Мертенс (Осимен, 66), Инсинье (Бакайоко, 87), Политано (Лосано, 73).
Предупреждения: Роджер Ибаньес, 26. Манчини, 45+1. Зелиньски, 47. Диавара, 59. Эль-Шаарави, 63. Кулибали, 78. Вильяр, 85. Осимен, 90+1.
Судья: Ди Белло (Италия).
21 марта. Рим. Стадион Олимпийский.
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