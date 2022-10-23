«Наполи» обыграл «Рому» на выезде благодаря голу Осимхена

«Наполи» обыграл «Рому» на выезде в матче 11-го тура чемпионата Италии — 1:0.

Единственный гол забил форвард неаполитанцев Виктор Осимхен.

«Наполи» продлил свою серию без поражений в чемпионате Италии и лидирует в турнирной таблице с 29 очками в 11 матчах. «Рома» идет на пятой строчке с 22 очками в 11 играх.

В следующем туре «Наполи» примет на своем поле «Сассуоло», а «Рома» сыграет на выезде против «Вероны».