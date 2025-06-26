Футбол
26 июня, 12:45

«Рома» намерена продлить контракт со Свиларом

Павел Лопатко

«Рома» обсуждает возможность продлить соглашение с вратарем Миле Свиларом, сообщает Il Messaggero.

По данным источника, новый срок контракта с 25-летним сербом может составить восемь лет. Изначально его подписали в 2022 году на пять лет. Продление на столь длительный срок стало возможным благодаря недавним изменениям в итальянском законодательстве.

Свилар был признан лучшим вратарем серии А по итогам сезона-2024/25. В 51 матче во всех турнирах за «Рому» он пропустил 51 гол, в 19 матчах сыграл на ноль. Его контракт действует до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Футбол
ФК Рома
Дзанетти — о Киву: «Он никогда не будет одинок»

Эдоардо Бове готов возобновить карьеру
