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«Рома» намерена продлить контракт с Пеллегрини

11:32

«Рома» планирует сохранить полузащитника Лоренцо Пеллегрини, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, руководство клуба проведет переговоры по новому контракту с 24-летним итальянцем. Сообщается, что сам футболист не против продолжения сотрудничества с «Ромой». В нынешнем соглашении хавбека, которое действует до конца июня 2022 года, прописан пункт об отступных в размере 30 миллионов евро. Игроком интересуются «Эвертон» и «ПСЖ».

В сезоне-2019/20 Пеллегрини провел за «Рому» 29 матчей, на его счету 3 гола и 12 результативных передач.

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