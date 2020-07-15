«Рома» намерена продлить контракт с Пеллегрини

«Рома» планирует сохранить полузащитника Лоренцо Пеллегрини, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, руководство клуба проведет переговоры по новому контракту с 24-летним итальянцем. Сообщается, что сам футболист не против продолжения сотрудничества с «Ромой». В нынешнем соглашении хавбека, которое действует до конца июня 2022 года, прописан пункт об отступных в размере 30 миллионов евро. Игроком интересуются «Эвертон» и «ПСЖ».

В сезоне-2019/20 Пеллегрини провел за «Рому» 29 матчей, на его счету 3 гола и 12 результативных передач.