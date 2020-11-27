«Рома» намерена продлить контракт с Мхитаряном

«Рома» намерена продлить контракт с полузащитником Генрихом Мхитаряном. Римляне воспользуются опцией продления соглашения 31-летнего армянина на один год (нынешнее истекает летом 2021-го), сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

Зимой римляне готовы обсудить новый контракт с агентом игрока Миной Райолой. «Рома» даже готова предложить Мхитаряну соглашение сразу до 2023 года.

В восьми матчах чемпионата Италии сезона-2020/2021 Мхитарян забил пять голов, причем все пять — в последних двух матчах (в прошлом туре он сделал хет-трик). Кроме того, Генрих сделал четыре голевые передачи и по этому показателю лидирует в серии А.